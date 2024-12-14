ВИДЕО Живая и пушистая, но дешевая: как найти в лесу ёлку мечты и к чему нужно быть готовым?

«Какие праздники без ёлки?» - подумали мы и решили, что обязательно должны срубить ее самостоятельно. И не только потому, что нам не хватало приключений на свои головы, просто мы подозревали, что это выйдет дешевле. Так и оказалось: дешевле в пять раз.