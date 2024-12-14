«Какие праздники без ёлки?» - подумали мы и решили, что обязательно должны срубить ее самостоятельно. И не только потому, что нам не хватало приключений на свои головы, просто мы подозревали, что это выйдет дешевле. Так и оказалось: дешевле в пять раз.
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ВИДЕО ⟩ Живая и пушистая, но дешевая: как найти в лесу ёлку мечты и к чему нужно быть готовым?
Первым делом нужно определиться с местом: где искать ту самую идеальную ёлку? Везде ли разрешается их рубить? Долго размышлять не пришлось - на сайте Центра управления государственными лесами (RMK) опубликована карта, где подходящие для вырубки зоны окрашены ярко-зеленым цветом. Светло-зеленым обозначены частные леса, а коричневым - зоны, находящиеся под охраной.