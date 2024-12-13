При пожаре в квартире пострадали три человека

В 10:32 спасателям поступил вызов в задымленный многоквартирный дом в Вяймела в волости Выру, передал пресс-секретарь Спасательного департамента. Согласно поступившему в Центр тревоги сообщению, подъезд четырехэтажного многоквартирного дома на улице Пыллу был задымлен, а в квартирах сработали дымовые датчики. Пожар начался в одной из квартир на втором этаже.

К моменту прибытия спасателей один из жителей дома вытащил из горящей квартиры жильца, который лежал на полу за дверью. Скорая помощь увезла пострадавшего с ожогами в больницу. В квартире горела постель и пространство вокруг нее. К 10:48 спасатели локализовали пожар.

Помощь в доме потребовалась еще двоим людям, которых доставили в больницу на осмотр. В квартирах и подъезде проветрили. Квартиры на нижнем этаже пострадали от воды. Причины пожара выясняются. Тушением пожара занимались спасательные бригады из Выру и Пыльва.