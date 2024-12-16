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Штраф или тюрьма за просмотр российского ТВ в Эстонии? О чем лжет псковский губернатор (1)

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который ранее был готов отправлять детей на охрану границ РФ, утверждает, что в Эстонии штрафуют за просмотр российского телевидения. Это не соответствует действительности, выяснил Rus.Postimees.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который ранее был готов отправлять детей на охрану границ РФ, утверждает, что в Эстонии штрафуют за просмотр российского телевидения. Это не соответствует действительности, выяснил Rus.Postimees. Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области заявил, что в Эстонии штрафуют тех, кто продолжает смотреть российское ТВ, несмотря на отключение телеканалов РФ после начала полномасштабной военной агрессии Москвы. Rus.Postimees узнал, что слова путинского чиновника - пропагандистская ложь. При этом в Таллинне рекламируют услуги подключения к российской телепропаганде за что в Эстонии грозит до пяти лет тюрьмы.

Ведерников снова об Эстонии

Губернатор одной из двух российских областей, которые граничат с Эстонией, в очередной попытке агитации жителей стран Балтии переезжать на постоянное место жительства в РФ дошел до лжи.

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