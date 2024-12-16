Губернатор Псковской области заявил, что в Эстонии штрафуют тех, кто продолжает смотреть российское ТВ, несмотря на отключение телеканалов РФ после начала полномасштабной военной агрессии Москвы. Rus.Postimees узнал, что слова путинского чиновника - пропагандистская ложь. При этом в Таллинне рекламируют услуги подключения к российской телепропаганде за что в Эстонии грозит до пяти лет тюрьмы.
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Штраф или тюрьма за просмотр российского ТВ в Эстонии? О чем лжет псковский губернатор (1)
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- уголовное дело
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- Департамент защиты прав потребителей и технического надзора
- TTJA
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