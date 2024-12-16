Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который ранее был готов отправлять детей на охрану границ РФ, утверждает, что в Эстонии штрафуют за просмотр российского телевидения. Это не соответствует действительности, выяснил Rus.Postimees.

Губернатор Псковской области заявил, что в Эстонии штрафуют тех, кто продолжает смотреть российское ТВ, несмотря на отключение телеканалов РФ после начала полномасштабной военной агрессии Москвы. Rus.Postimees узнал, что слова путинского чиновника - пропагандистская ложь. При этом в Таллинне рекламируют услуги подключения к российской телепропаганде за что в Эстонии грозит до пяти лет тюрьмы.