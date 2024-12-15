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Жителей Эстонии пытаются заманить в мышеловку с помощью бесплатного сыра

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Бесплатные ели из Финляндии - уловка мошенников.
Бесплатные ели из Финляндии - уловка мошенников. Фото: Urmas Luik

В преддверии праздников мошенники становятся еще более активными и пускают в дело новые уловки. На этот раз жителей Эстонии пытаются обмануть с помощью бесплатных рождественских елей.

В местных русскоязычных группах в Facebook в последнее время активно распространяются посты, в которых бесплатно предлагают живые ели. «Привезли из Финляндии для друзей, но три штуки оказались лишними», - объясняется в одном из постов причины такой щедрости.

Как правило, комментарии у таких постов закрыты, а тех, кто заинтересован в бесплатной ели, просят писать в личные сообщения.

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