В преддверии праздников мошенники становятся еще более активными и пускают в дело новые уловки. На этот раз жителей Эстонии пытаются обмануть с помощью бесплатных рождественских елей.
Для подписчиков
Жителей Эстонии пытаются заманить в мышеловку с помощью бесплатного сыра
В местных русскоязычных группах в Facebook в последнее время активно распространяются посты, в которых бесплатно предлагают живые ели. «Привезли из Финляндии для друзей, но три штуки оказались лишними», - объясняется в одном из постов причины такой щедрости.