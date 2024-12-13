Мошенники все чаще представляются сотрудниками сотовых компаний

Женщина, живущая в Ярвамаа, сообщила в полицию, что 4 декабря ей позвонил человек, представившийся сотрудником телекоммуникационной компании. Он утверждал, что срок действия ее договора с оператором истекает, и запросил личные данные.

Затем с ней связался человек, представившийся сотрудником банка. Он сказал, что хочет проверить ее данные и что на ее счету были подозрительные транзакции.

После «проверки» псевдо-сотрудник сообщил потерпевшей, что ее счет заблокирован и ей придется вернуть банковскую карту. За картой приехал курьер, и в итоге со счета были сняты наличные. Ущерб составил 9 000 евро.