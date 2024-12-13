Глава полиции: ущерб от мошенничества в прошлом году составил 50 миллионов евро

«В случае мошенничества люди часто теряют все свои сбережения. Каждый день два жителя Эстонии остаются без накоплений, что серьезно влияет на наше общество. В прошлом году ущерб от мошенничеств составил более 50 миллионов евро», - сообщил Беличев.

По его словам, за мошенническими схемами стоит организованная преступность, которая действует по всему миру. Эта система работает как обычная экономическая модель: одни преступники предоставляют определенные услуги, а другие выполняют другие задачи.

«Мы довольно быстро выявляем преступников, и в некоторых случаях нам удалось разоблачить крупные мошеннические схемы и сети», - добавил он.

«Главная проблема - как задерживать преступников, которые находятся в других странах, или заставить их понять, что они не останутся анонимными», - отметил Беличев. Несмотря на это, по его словам, Эстония остается безопасной страной для жизни.