Более строгие требования должны быть установлены для регистрации электромобилей. Сегодня этим требованиям отвечают лишь несколько подключаемых гибридов.

Эстония также могла бы не идти на поводу у ЕС и запретить ошибочные тенденции, которые все больше распространяются в автомобильной промышленности.

Аккумулятор электромобиля должен быть свободно заменяемым владельцем, а не привязан к системе, разработанной конкретным производителем. Батареи должны иметь 20-летнюю гарантию на 10 000 циклов зарядки. В настоящее время энтузиасты наносят вред и себе, и макроэкономике страны, покупая батареи, будущее которых неопределенно. Большинство таких батарей производится в Китае на заводах, которые вот-вот обанкротятся.

Аккумулятор электромобиля должен быть на 100% пригоден для вторичной переработки - производитель должен иметь завод по переработке новых аккумуляторов из старых аккумуляторов на территории Евросоюза. Также модуль удаленного управления автомобилем должен быть съемным – владелец должен иметь возможность разорвать связь с Коммунистической партией Китая и быть уверенным, что управляет автомобилем сам.

Рулевое колесо автомобиля должно быть механическим - система, в которой сила человеческих рук, поворачивающих руль, вращает колеса и имеет верх над любыми вспомогательными силами, поворачивающих руль. Современные технологии позволяют и при использовании механического руля спровоцировать аварию с помощью дистанционного управления.