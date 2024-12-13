Развитие электромобилей политически мотивировано и поощряется. В этом видели что-то хорошее, у нас появилась новая сберегающая природу технология. Однако в результате глобального политического давления в настоящее время в автомобилях используется огромное количество технологий, которые не должны проходить проверку на пригодность к эксплуатации или защиту прав потребителей, пишет программист Элмер Йоанди.
Мнение ⟩ Электромобили следует временно запретить
Более строгие требования должны быть установлены для регистрации электромобилей. Сегодня этим требованиям отвечают лишь несколько подключаемых гибридов.
Эстония также могла бы не идти на поводу у ЕС и запретить ошибочные тенденции, которые все больше распространяются в автомобильной промышленности.
Аккумулятор электромобиля должен быть свободно заменяемым владельцем, а не привязан к системе, разработанной конкретным производителем. Батареи должны иметь 20-летнюю гарантию на 10 000 циклов зарядки. В настоящее время энтузиасты наносят вред и себе, и макроэкономике страны, покупая батареи, будущее которых неопределенно. Большинство таких батарей производится в Китае на заводах, которые вот-вот обанкротятся.
Аккумулятор электромобиля должен быть на 100% пригоден для вторичной переработки - производитель должен иметь завод по переработке новых аккумуляторов из старых аккумуляторов на территории Евросоюза. Также модуль удаленного управления автомобилем должен быть съемным – владелец должен иметь возможность разорвать связь с Коммунистической партией Китая и быть уверенным, что управляет автомобилем сам.
Рулевое колесо автомобиля должно быть механическим - система, в которой сила человеческих рук, поворачивающих руль, вращает колеса и имеет верх над любыми вспомогательными силами, поворачивающих руль. Современные технологии позволяют и при использовании механического руля спровоцировать аварию с помощью дистанционного управления.
Как и аккумулятор, электроника автомобиля должна иметь 20-летнюю банковскую гарантию. То есть, срок службы должен составлять 20 лет, а не пять лет, как у большинства бытовой электроники. А если производитель автомобилей обанкротится, платит страховая компания.
Зарядное устройство в базовой комплектации автомобиля должно взаимодействовать с электросетью, что позволяет осуществлять зарядку в льготное ночное время на всей территории ЕС.
Стандарт безопасности ASIL-B для автомобильного программного обеспечения сегодня недостаточно широко внедрен ни в одном электромобиле. Производители просто повсеместно размахивают этой аббревиатурой. Поэтому более строгое соответствие стандарту ASIL-B должно требоваться и при прохождении тестов на пригодность к эксплуатации в ЕС. Это позволит надолго отстранить китайских производителей от рынка ЕС.
Если Европейский союз введет такие правила для электромобилей, то через несколько лет электромобили станут вполне нормальным явлением. Однако на данный момент от покупки электромобиля следует отказаться, так как амортизация в схеме «деньги на ветер» может оказаться очень высокой.