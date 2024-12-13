IKEA завершила приобретение розничного бизнеса в странах Балтии

В августе 2024 года Inter IKEA Group подписала соглашение о покупке с компанией Hof ehf - владельцем розничного бизнеса IKEA в странах Балтии. Теперь, после получения необходимых разрешений от регулирующих органов, сделка завершена.

«Эта сделка - начало нового этапа в реализации нашего видения того, как способствовать улучшению качества повседневной жизни многих людей. Приобретение розничного бизнеса IKEA в странах Балтии позволяет нам напрямую обобщать опыт и обмениваться в пределах всей цепочки создания стоимости. Это поможет нам вместе и далее развивать концепцию IKEA и укреплять нашу франчайзинговую систему, что в свою очередь позволит предоставлять еще большую ценность нашим покупателям по всему миру», - сказал генеральный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамсон Ринг.

Розничный бизнес IKEA в странах Балтии продолжит работу по системе франчайзинга, а франчайзером выступит компания Inter IKEA Systems B.V., входящая в состав Inter IKEA Group. Сегодня в магазинах розничной торговли IKEA в странах Балтии работают 1450 человек, а в 2024 финансовом пункты обслуживания покупателей посетили 6,7 миллиона человек. Inter IKEA Group уже сейчас отвечает в странах Балтии за деятельность подразделений по закупке, логистике и производству, которые обеспечивают работой около 700 человек.

«Это важное событие для розничного бизнеса IKEA в странах Балтии. Мы присоединяемся к Inter IKEA Group с отличными показателями бизнеса и рентабельности по региону. За 12 лет присутствия IKEA на рынке мы открыли восемь физических представительств и планируем открыть девятое - небольшой магазин IKEA. Это приобретение откроет еще больше новых возможностей для укрепления бренда и его концепции, а также для содействия общему росту и повышению ценности для покупателей в странах Балтии», - отметила руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии Инга Филипова.

Кроме того, Inter IKEA Group владеет и управляет магазином IKEA в Делфте (Нидерланды). Все остальные розничные магазины IKEA принадлежат и управляются 12 группами франчайзеров IKEA. Продавец продолжит владеть и управлять IKEA в Исландии.