Федерация плавания северных стран, в которую входят страны Балтии и Скандинавии, раскритиковала подобное решение и направила письмо в Международную федерацию плавания (World Aquatics).

Как известно, в сентябре World Aquatics допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. В ноябре, однако, требования были смягчены и в чемпионате мира участвуют спортсмены ЦСКА и «Динамо».

Глава Федерации плавания Норвегии Като Братбакк отметил, что новые правила допуска World Aquatics приняла без ведома федераций-членов организации.

«Мы хотим, чтобы письмо было рассмотрено внутри организации, прежде чем мы его опубликуем. Но, вкратце, мы крайне критически относимся к тому, как World Aquatics справляется с этим вопросом, - прокомментировал ситуацию Братбакк. -Открытость и прозрачность полностью отсутствуют. Мы очень критично относимся к этому».

По его словам, международные федерации не были проинформированы о смягчении критериев допуска, а узнали о них только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов.