Центр управления государственными лесами (RMK) за десять лет продал девяти компаниям бумажную и топливную древесину на 40 миллионов евро дешевле рыночной стоимости. Само предприятие это отрицает , заявляя, что всегда придерживалось рыночных цен.

В настоящее время проводится анализ, чтобы выяснить, предоставил ли RMK запрещенную государственную помощь заводу по производству пеллет Graanul Invest и компании Estonian Cell, продавая им древесину по секретным договорам дешевле, чем другим предприятиям. Согласно данным о продажах, предоставленным RMK, эти компании за период с 2011 по 2024 год получили от сделок с бумажной и топливной древесиной выгоду в размере более 23 миллионов евро по сравнению с рыночными ценами того же времени.