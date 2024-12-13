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Армия дронов ЕС появится после решения НАТО: в Еврокомиссии изучают идею Эстонии

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Дрон Autel Robotics X-Star с модулем FLIR Duo демонстрируется на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 6 января 2017 года. Изначально подобные беспилотники позиционировались как гражданские, но война в Украине сделала такие устройства оружием.
Дрон Autel Robotics X-Star с модулем FLIR Duo демонстрируется на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 6 января 2017 года. Изначально подобные беспилотники позиционировались как гражданские, но война в Украине сделала такие устройства оружием. Фото: Reuters / Scanpix

ЕС рассмотрит вопрос создания армии дронов, заявил бывший премьер Литвы, новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. О необходимости создания «стены дронов» вдоль границ России и Беларуси власти Эстонии и других стран Балтии говорили минувшей весной. После этого российские военные дроны неоднократно залетали на территорию стран ЕС.

«Нам придется очень тесно сотрудничать с НАТО. Решение о том, нужна ли нам армия дронов, принимает НАТО», - ответил еврокомиссар Кубилюс на вопрос немецкого издания RND о том, как власти ЕС планируют учитывать опыт войны в Украине.

«Но я вижу, что многие страны ЕС считают дроны очень важными. Если страны-члены попросят об этом, мы рассмотрим соответствующее предложение», - уточнил еврокомиссар.

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