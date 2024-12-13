Армия дронов ЕС появится после решения НАТО: в Еврокомиссии изучают идею Эстонии

«Нам придется очень тесно сотрудничать с НАТО. Решение о том, нужна ли нам армия дронов, принимает НАТО», - ответил еврокомиссар Кубилюс на вопрос немецкого издания RND о том, как власти ЕС планируют учитывать опыт войны в Украине.