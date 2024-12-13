Человек, погибший в пожаре, предположительно пытался справиться с огнем самостоятельно

В 4:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в доме на улице Юри задымлен подъезд, передал пресс-секретарь Спасательного департамента. Дым проник и в квартиру, где сработал дымовой датчик. Второй звонивший заметил огонь в окне третьего этажа.

На тот момент, когда спасатели прибыли на место, открытого возгорания не было, но когда дверь открыли, поступил дополнительный кислород. Команда в противодымном снаряжении обследовала квартиру, но не сразу нашла жильца. Спасатели выяснили, где потенциально может находиться жилец квартиры. Вновь обследовав квартиру, они нашли тело погибшего за сгоревшей кроватью. Спасатели потушили пожар к 5:12.

Практически сгорела одна комната квартиры. Пострадала от воды квартира на нижнем этаже. Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья одного из жильцов. Спасатели проверили другие квартиры дома, в них дыма не было. Спасатели сняли потрескавшиеся и обгоревшие оконные рамы в сгоревшей квартире, чтобы они не представляли опасности для прохожих на улице.

По оценке главного инспектора Лыунаского спасательного центра Романа Абубикирова, пожар мог начаться из-за неосторожного курения или использования открытого огня. «Погибший мог и сам попытаться потушить возгорание, поскольку в ванне нашли обгоревшую подушку. Соседи не слышали сигнала дымового датчика. Сработал дымовой датчик в квартире нижнего этажа, который просигналил об опасности», - сказал Абубикиров.

Тушением пожара занимались профессиональные спасатели из Выру, Вастселийна и Пылва и добровольцы из Ласва.

Спасатели напоминают, что вовремя о возгорании может просигналить только исправный датчик.