Россия призывает своих граждан воздержаться от поездок на Запад

По мнению российских и американских дипломатов, из-за конфликта, вызванного войной в Украине, отношения между странами находятся в худшем состоянии со времен Карибского кризиса 1962 года, когда две ведущие державы периода холодной войны были ближе всего к ядерной войне, сообщает Reuters.