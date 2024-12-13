Министерство иностранных дел России заявило, что отношения с западными странами настолько противоречивы, что российским гражданам не следует посещать США, Канаду и ряд стран ЕС в ближайшие недели.
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Россия призывает своих граждан воздержаться от поездок на Запад
По мнению российских и американских дипломатов, из-за конфликта, вызванного войной в Украине, отношения между странами находятся в худшем состоянии со времен Карибского кризиса 1962 года, когда две ведущие державы периода холодной войны были ближе всего к ядерной войне, сообщает Reuters.