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Россия призывает своих граждан воздержаться от поездок на Запад

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Мария Захарова (февраль 2024 года)
Мария Захарова (февраль 2024 года) Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/IMAGO

Министерство иностранных дел России заявило, что отношения с западными странами настолько противоречивы, что российским гражданам не следует посещать США, Канаду и ряд стран ЕС в ближайшие недели.

По мнению российских и американских дипломатов, из-за конфликта, вызванного войной в Украине, отношения между странами находятся в худшем состоянии со времен Карибского кризиса 1962 года, когда две ведущие державы периода холодной войны были ближе всего к ядерной войне, сообщает Reuters.

«На фоне нарастающей российско-американской конфронтации, когда отношения по вине Вашингтона находятся на грани разрыва, частные или официальные поездки в США сопряжены с серьезными рисками», - отметила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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