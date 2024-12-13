Забастовка пилотов Finnair: в Хельсинки отменено 150 рейсов

Не исключено, что в течение дня число отмененных рейсов Finnair вырастет еще, передает Yle.

Дело в том, что с четверга действует запрет на дежурство пилотов Finnair (так называемый standby ban), которые обычно ждут наготове в аэропорту для замены основных пилотов в непредвиденных случаях (например, болезни).

В течение действия запрета заболевший пилот не может быть заменен другим пилотом, и рейс должен быть отменен.

Из-за этого запрета, например, в четверг Finnair отменила рейсы из Копенгагена в Доху и из Хельсинки-Вантаа в Даллас, Нью-Йорк и Токио.

Отмены этих рейсов затронули примерно 1800 пассажиров.

Ранее руководство Finnair подсчитало, что забастовка затронет в общей сложности не менее 33 000 клиентов компании.

По данным предприятия Finavia, которое управляет аэропортами в Финляндии, сегодня в Хельсинки-Вантаа запланировано около 290 рейсов (прилет и вылет), в нормальной ситуации их было бы примерно 450.

Во время забастовки во многие отдаленные пункты назначения можно добраться рейсами других компаний через Центральную Европу.

Пока забастовка пилотов Finnair не вызвала серьезных проблем при регистрации на рейсы, вылетающие из Хельсинки-Вантаа.

Тем временем в пятницу продолжаются консультации между финским Профсоюзом финских пилотов (FPA) и ассоциацией работодателей Palta, которая представляет интересы Finnair.

FPA и Palta потратили уже три месяца на переговоры об условиях труда и заработной плате, предусмотренных в коллективном договоре, однако к взаимоприемлемому соглашению до сих пор не пришли.