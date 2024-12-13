Все это выясняется из материалов Печерского районного суда города Киева, который 29 ноября в закрытом заседании рассмотрел материалы уголовного дела, собранные в ходе предварительного следствия.

Как следует из судебного постановления, украинские правоохранительные органы подозревают Васькива в незаконном использовании благотворительных пожертвований, полученных от НКО ​Slava Ukraini, и заключении сделок с целью собственного обогащения в особо крупных размерах, действуя в условиях военного положения. Суд выдал санкцию на его арест, но, как известно украинским правоохранителям, Геннадий Васькив ранее покинул страну.

Уголовное дело в отношении бывшей руководительницы организации Slava Ukraini Йоханны-Марии Лехтме по-прежнему находится на стадии досудебного расследования, и ей уже предъявлено подозрение.

По данным ERR, согласно украинскому реестру предприятий, Лехтме в апреле этого года зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости во Львове. Адрес регистрации совпадает с адресом компании ее украинского партнера Геннадия Васькива.