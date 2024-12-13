Украинские правоохранительные органы считают, что эстонскую некоммерческую организацию Slava Ukraini могли обмануть не менее чем на 400 тысяч евро. Главным подозреваемым является Геннадий Васькив, руководитель партнерской организации «Все для перемоги», который покинул Украину, пишет Rus.ERR.
Все это выясняется из материалов Печерского районного суда города Киева, который 29 ноября в закрытом заседании рассмотрел материалы уголовного дела, собранные в ходе предварительного следствия.
Как следует из судебного постановления, украинские правоохранительные органы подозревают Васькива в незаконном использовании благотворительных пожертвований, полученных от НКО Slava Ukraini, и заключении сделок с целью собственного обогащения в особо крупных размерах, действуя в условиях военного положения. Суд выдал санкцию на его арест, но, как известно украинским правоохранителям, Геннадий Васькив ранее покинул страну.
Уголовное дело в отношении бывшей руководительницы организации Slava Ukraini Йоханны-Марии Лехтме по-прежнему находится на стадии досудебного расследования, и ей уже предъявлено подозрение.
По данным ERR, согласно украинскому реестру предприятий, Лехтме в апреле этого года зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости во Львове. Адрес регистрации совпадает с адресом компании ее украинского партнера Геннадия Васькива.