Новым премьер-министром Франции стал центрист Франсуа Байру

Во Франции лидер центристской партии «Демократическое движение» (MoDem) Франсуа Байру назначен новым премьер-министром страны.

Об этом говорится в пресс-релизе Елисейского дворца, обнародованном в пятницу, 13 декабря.

Как отмечают СМИ, 73-летний Франсуа Байру является сторонником президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он сменил на посту главы правительства Франции Мишеля Барнье, вынужденного уйти в отставку после трех месяцев работы в результате вотума недоверия его кабинету, за который 4 декабря проголосовало большинство депутатов Национальной ассамблеи (парламента) Франции.

Задачи нового премьера Франции

Теперь задача Байру - сформировать новое правительство и добиться принятия бюджета на 2025 год, указывает медиакомпания RFI.

Как пишет французская пресса, новому кабинету будет крайне сложно балансировать между правыми и левыми силами в парламенте.

Президент Франции не имеет права распустить парламент ранее чем через год после последних выборов. Они состоялись в стране 8 июля 2024 года.

Партия «Демократическое движение» входит в пропрезидентскую политическую коалицию «Вместе».

Как напоминает агентство «Интерфакс», в период с 1993 по 1997 год Франсуа Байру был министром национального образования Франции.

В 2017 году он недолго возглавлял министерство юстиции. Выдвигался кандидатом на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов.