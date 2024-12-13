Таллиннский порт подал в суд иск против столичного водоканала

Харьюский уездный суд принял к рассмотрению иск предприятия AS Tallinna Sadam к AS Tallinna Vesi о компенсации за якобы завышенные цены на услуги водоснабжения, которые Tallinna Vesi считает необоснованными.
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Об этом BNS сообщили в суде, отметив, что в основе иска лежат требования о возмещении разницы в тарифах на воду за период 2011-2019 годов в размере 605 110 евро плюс пени за просрочку. Разбирательство в суде первой инстанции находится на ранней стадии.
В настоящее время несколько аналогичных исков находятся на разных стадиях судебного разбирательства, и Tallinna Vesi незамедлительно информирует общественность об их подаче и ходе судебного разбирательства посредством биржевых релизов. В настоящее время ни одно из судебных решений по делам о тарифных спорах не вступило в силу.
Предприятие Tallinna Vesi считает, что всегда действовало законно, применяя справедливые тарифы, установленные в соответствии с действующим законодательством, и компания не считает эти действия обоснованными.
По мнению Tallinna Vesi, продолжающиеся судебные разбирательства не окажут существенного влияния на финансовые результаты компании.