Таллиннский порт подал в суд иск против столичного водоканала

Об этом BNS сообщили в суде, отметив, что в основе иска лежат требования о возмещении разницы в тарифах на воду за период 2011-2019 годов в размере 605 110 евро плюс пени за просрочку. Разбирательство в суде первой инстанции находится на ранней стадии.

В настоящее время несколько аналогичных исков находятся на разных стадиях судебного разбирательства, и Tallinna Vesi незамедлительно информирует общественность об их подаче и ходе судебного разбирательства посредством биржевых релизов. В настоящее время ни одно из судебных решений по делам о тарифных спорах не вступило в силу.

Предприятие Tallinna Vesi считает, что всегда действовало законно, применяя справедливые тарифы, установленные в соответствии с действующим законодательством, и компания не считает эти действия обоснованными.

По мнению Tallinna Vesi, продолжающиеся судебные разбирательства не окажут существенного влияния на финансовые результаты компании.