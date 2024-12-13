В субботу в Эстонии будет тепло и пасмурно

В ночь на субботу синоптики обещают пасмурную погоду.

В Западной Эстонии ожидаются дожди и мокрый снег, в Центральной и Восточной Эстонии - мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с, вечером порывы до 14 м/с, на побережье скорость ветра составит 8-14 м/с с порывами до 20 м/с.

Температура воздуха в Восточной Эстонии от -1 до -3 градусов, в Западной Эстонии от 0 до +4 градусов, к утру температура повысится повсюду.

Внимание водители: рано утром в субботу во многих районах возможна гололедица!

На Чудском озере дует юго-западный ветер со скоростью 7-10 м/с, порывы до 12 м/с.

Высота волн 0,7-1,3 метра, утром в субботу снег, мокрый снег и дождь. Видимость средняя или плохая.

Температура воздуха на побережье Чудского озера ночью от -1 до -3 градусов, утром потеплеет примерно до 0 градусов.

Погода днем в субботу ​​пасмурная, дождь и мокрый снег, вечером местами снегопад.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, на побережье 10-15 м/с с порывами до 18 м/с, вечером в районе Рижского залива 20 м/с.

Температура воздуха днем в субботу от 0 до +5 градусов, вечером на Юго-Востоке Эстонии легкий мороз.

На Чудском озере дует юго-западный ветер со скоростью 6-10 м/с, ​​порывы до 14 м/с. Высота волны 1-1,5 метра.

Вечером на побережье Чудского озера ожидаются мокрый снег и дождь. Видимость средняя или плохая. Температура воздуха от 0 до +1 градуса.