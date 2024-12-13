В пятницу на Таллиннской окружной дороге произошла серьезная авария: столкнулись две фуры и автобус.
На Таллиннской окружной дороге столкнулись фуры и автобус
ДТП произошло возле транспортной развязки на Саку в направлении Кейла.
В 15:45 в полицию поступила информация о том, что столкнулись две фуры и автобус – водители не справились с управлением на скользкой дороге.
Представители полиции заявили, что, к счастью, никто не пострадал, и речь идет о страховом случае.
Внимание: из-за аварии перекрыт участок Таллиннской окружной дороги между Луйге и Саку, полиция рекомендует водителям выбирать объездные маршруты.