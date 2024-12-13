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На Таллиннской окружной дороге столкнулись фуры и автобус

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Участок дороги перекрыт из-за аварии.
Участок дороги перекрыт из-за аварии. Фото: Erakogu

В пятницу на Таллиннской окружной дороге произошла серьезная авария: столкнулись две фуры и автобус.

ДТП произошло возле транспортной развязки на Саку в направлении Кейла.

В 15:45 в полицию поступила информация о том, что столкнулись две фуры и автобусводители не справились с управлением на скользкой дороге.

Представители полиции заявили, что, к счастью, никто не пострадал, и речь идет о страховом случае.

Внимание: из-за аварии перекрыт участок Таллиннской окружной дороги между Луйге и Саку, полиция рекомендует водителям выбирать объездные маршруты.

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