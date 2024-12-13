За последние две недели список пополнился 2365 именами. Истинное число погибших россиян может достигать 185 тысяч человек.
Подтверждена гибель свыше 83 тысяч российских солдат в Украине
На войне в Украине погибли уже как минимум 83 338 российских военных. Такое число опубликовала в пятницу, 13 декабря, Русская служба ВВС.
Вместе с «Медиазоной» и командой волонтеров она ведет подсчет погибших на основе открытых данных.
Сколько россиян погибли на войне в Украине
За последние две недели список пополнился 2365 именами. В перечень включены только те российские военные, о смерти которых сообщалось публично.
Журналисты оценивают этот показатель как 45-65% от истинного числа убитых. Это значит, что оно может составлять 128-185 тысяч человек.
Это число не учитывает погибших в частях самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».
С начала войны подтверждена гибель 4 467 российского офицера, включая восемь генералов и 478 подполковников и полковников.
Больше всего потерь среди военных РФ - у добровольцев (22%). Затем идут заключенные (18%) и мобилизованные (12%).
Башкортостан – лидер по погибшим на войне
Среди регионов РФ наибольшее число подтвержденных убитых солдат родом из Башкортостана - 3 487 человек.
40% из них ушли на фронт добровольцами, 18% заключенными, 14% мобилизованными.
Как пишет Русская служба ВВС, в 2023 году медианная зарплата в регионе равнялась 46 751 рубль.
Это в 27 раз меньше, чем единоразовая выплата за заключение контракта в военкомате Уфы. И в четыре раза меньше, чем зарплата контрактников в месяц.