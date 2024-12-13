CNN: Байден хочет успеть передать Украине тысячи ракет и снарядов

Администрация уходящего президента США Джо Байдена намерена передать Украине тысячи ракет, сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники за пять недель, оставшихся до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Об этом сообщил американский телеканал CNN в четверг, 12 декабря.

Ускорение поставок из США в Украину «Минстерство обороны предпринимает исторические усилия по передаче Украине огромного количества оружия в течение следующих пяти недель, - сказал телеканалу высокопоставленный представитель уходящей администрации США. - С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные материально-технические средства».

По данным CNN, межведоственную программу по ускорению передачи оружия Украине возглавляет помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ноябре он попросил министра обороны Ллойда Остина ускорить поставки бронетехники, ракет, артиллерии и другого оружия Украине.

В настоящее время Пентагон использует для этого морские и воздушные логистические маршруты.

Успеть до Трампа «Администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия Украине в последние дни своего пребывания у власти, чтобы обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году», - пишет CNN.

Телеканал, чаще поддерживающий Демократическую партию США, пишет, что такая политика администрации Байдена «резко контрастируют с действиями новой администрации Трампа».

В качестве доказательства CNN приводит цитату республиканца с критикой решения Байдена разрешить ВСУ атаковать цели в России ракетами ATACMS.