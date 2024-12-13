В пятницу состоялась жеребьевка подгрупп отборочной серии чемпионата мира по футболу, где каждую команду представили коротким видеороликом. В эстонском ролике был показан флаг, за который УЕФА ранее оштрафовала Эстонию на 10 тысяч евро.
Для подписчиков
Скандал ⟩ На жеребьевке ЧМ-2026 показали флаг, за который Эстонию уже штрафовали
В начале ноября Postimees писал о том, что после матча Эстония-Швеция 14 октября нынешнего года УЕФА возбудила дисциплинарное производство на основании жалобы зрителя по поводу флага, который был замечен на трибуне для болельщиков эстонской команды.