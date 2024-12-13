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Скандал На жеребьевке ЧМ-2026 показали флаг, за который Эстонию уже штрафовали

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Злополучный флаг на трибуне эстонских болельщиков на матче Эстония-Греция в 2018 году.
Злополучный флаг на трибуне эстонских болельщиков на матче Эстония-Греция в 2018 году. Фото: Brit Maria Tael / Soccernet.ee

В пятницу состоялась жеребьевка подгрупп отборочной серии чемпионата мира по футболу, где каждую команду представили коротким видеороликом. В эстонском ролике был показан флаг, за который УЕФА ранее оштрафовала Эстонию на 10 тысяч евро.

В начале ноября Postimees писал о том, что после матча Эстония-Швеция 14 октября нынешнего года УЕФА возбудила дисциплинарное производство на основании жалобы зрителя по поводу флага, который был замечен на трибуне для болельщиков эстонской команды.

Инспекторы УЕФА сочли флаг расистским и дискриминационным и наложили штраф в размере 10 000 евро за его демонстрацию.

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