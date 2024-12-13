Фото и видео В Таллинне столкнулись поезд Elron и микроавтобус

По словам представителя полиции, по счастливой случайности обошлось без жертв.

«Ни водитель микроавтобуса, ни кто-либо из находившихся в поезде людей не пострадал. Однако и поезд, и автомобиль получили повреждения», - добавил он.

Обстоятельства ДТП продолжит выяснять страховая фирма.

На станции Таллинн-Вяйке нарушено движение поездов в юго-западном направлении (Таллинн – Рапла/Тюри/Вильянди), информирует компания Elron.

Также возможны изменения в расписании отправления и прибытия рейсов.

«Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте Elron elron.ee или по бесплатному инфотелефону 616 0245», - говорится в пресс-релизе компании.