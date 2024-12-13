Решили смешать эти напитки? Готовьтесь к тяжелому похмелью

Наиболее известным ингредиентом энергетических напитков является кофеин, который часто сочетается с таурином, D-глюкуроно-Y-лактоном, гуараной, мальтодекстрином, женьшенем, карнитином, креатином и гинко билоба, а также витаминами и натуральными или синтетическими подсластителями.