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Решили смешать эти напитки? Готовьтесь к тяжелому похмелью

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Коктейль (иллюстративное фото).
Коктейль (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

Энергетические напитки оказывают стимулирующее действие, алкоголь, наоборот, замедляет работу центральной нервной системы. Подобная смесь может оказаться довольно рискованной для вашего здоровья.

Наиболее известным ингредиентом энергетических напитков является кофеин, который часто сочетается с таурином, D-глюкуроно-Y-лактоном, гуараной, мальтодекстрином, женьшенем, карнитином, креатином и гинко билоба, а также витаминами и натуральными или синтетическими подсластителями.

Употребляя вместе энергетические напитки и алкоголь, человек становится менее чувствительным к воздействию алкоголя и, таким образом, может употреблять его в чрезмерных количествах, что чревато отравлением.

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