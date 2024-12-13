ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

Демократическому движению Беларуси ЕС накануне пообещал новую помощь.

Министры иностранных дел стран Европейского cоюза в понедельник, 16 декабря, обсудят новый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 декабря.

По данным двух дипломатических источников, будут обсуждаться новые кандидаты на внесение в санкционный список.

Он назвал ситуацию в Беларуси очень сложной и напомнил, что в стране не менее 1300 политзаключенных, при этом на 26 января назначены выборы президента.

«Это можно называть выборами, но мы говорим, что Лукашенко просто официально назначает себя президентом на седьмой мандат», - сказал чиновник.

По словам другого источника DW, в Евросоюзе считают, что эти выборы не будут ни свободными, ни честными.

«Исход выборов уже известен, но мы хотим послать сигнал», - сказал еще один европейский дипломат.

Программа помощи Евросоюза белорусам

В рамках Дней Беларуси в Брюсселе верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской.

ЕС также объявил о выделении 30 миллионов евро для дальнейшей поддержки народа Беларуси.

Таким образом, общий объем помощи ЕС, мобилизованной с 2020 года, достиг 170 миллионов евро.

Новая программа помощи будет поддерживать белорусское гражданское общество и независимые СМИ, «чтобы сохранить пространство, обеспечивающее разнообразие взглядов, защитить основные права человека и предоставить гражданам объективную информацию, несмотря на продолжающиеся репрессии и цензуру в стране», сказано в пресс-релизе Еврокомиссии.

Кроме того, программа будет поддерживать студентов и специалистов, особенно женщин, в доступе к современному качественному образованию, тренингам и возможностям обучения через стипендиальные программы, онлайн-курсы и поддержку независимых образовательных учреждений.

Как сообщила Еврокомиссия, эта программа, наряду с предыдущими, была разработана благодаря регулярным консультациям с белорусскими демократическими силами и гражданским обществом.