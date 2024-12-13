Совет ЕС по иностранным делам 16 декабря обсудит новый пакет санкций против режима Лукашенко.
ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко
Демократическому движению Беларуси ЕС накануне пообещал новую помощь.
Министры иностранных дел стран Европейского cоюза в понедельник, 16 декабря, обсудят новый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 декабря.
По данным двух дипломатических источников, будут обсуждаться новые кандидаты на внесение в санкционный список.
Он назвал ситуацию в Беларуси очень сложной и напомнил, что в стране не менее 1300 политзаключенных, при этом на 26 января назначены выборы президента.
«Это можно называть выборами, но мы говорим, что Лукашенко просто официально назначает себя президентом на седьмой мандат», - сказал чиновник.
По словам другого источника DW, в Евросоюзе считают, что эти выборы не будут ни свободными, ни честными.
«Исход выборов уже известен, но мы хотим послать сигнал», - сказал еще один европейский дипломат.
Программа помощи Евросоюза белорусам
В рамках Дней Беларуси в Брюсселе верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской.
ЕС также объявил о выделении 30 миллионов евро для дальнейшей поддержки народа Беларуси.
Таким образом, общий объем помощи ЕС, мобилизованной с 2020 года, достиг 170 миллионов евро.
Новая программа помощи будет поддерживать белорусское гражданское общество и независимые СМИ, «чтобы сохранить пространство, обеспечивающее разнообразие взглядов, защитить основные права человека и предоставить гражданам объективную информацию, несмотря на продолжающиеся репрессии и цензуру в стране», сказано в пресс-релизе Еврокомиссии.
Кроме того, программа будет поддерживать студентов и специалистов, особенно женщин, в доступе к современному качественному образованию, тренингам и возможностям обучения через стипендиальные программы, онлайн-курсы и поддержку независимых образовательных учреждений.
Как сообщила Еврокомиссия, эта программа, наряду с предыдущими, была разработана благодаря регулярным консультациям с белорусскими демократическими силами и гражданским обществом.