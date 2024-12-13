Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber, которым пользуются около четверти россиян. Ведомство объяснило решение угрозами использования мессенджера экстремистами и террористами.
В России ограничили доступ к мессенджеру Viber
Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру Viber на территории РФ.
Решение связано с нарушением требований российского законодательства об организаторах распространения информации, заявило ведомство в пятницу, 13 декабря.
«Угрозы использования мессенджера экстремистами и террористами»
Выполнение этих требований «необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», говорится в заялении.
Мессенджер Viber принадлежит японской компании Rakuten.
По данным Mediascope, в среднем в месяц им пользуются 26% населения России.
В реестр «организаторов распространения информации» (ОРИ) Роскомнадзор вносит владельцев платформ, предоставляющих возможность коммуникации пользователей интернета.
В настоящее время в нем числятся более 400 ОРИ.
Их обязывают собирать, хранить и предоставлять ФСБ данные о взаимодействиях пользователей и их переписку.