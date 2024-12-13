В России ограничили доступ к мессенджеру Viber

Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру Viber на территории РФ.

Решение связано с нарушением требований российского законодательства об организаторах распространения информации, заявило ведомство в пятницу, 13 декабря.

«Угрозы использования мессенджера экстремистами и террористами»

Выполнение этих требований «необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», говорится в заялении.

Мессенджер Viber принадлежит японской компании Rakuten.

По данным Mediascope, в среднем в месяц им пользуются 26% населения России.

В реестр «организаторов распространения информации» (ОРИ) Роскомнадзор вносит владельцев платформ, предоставляющих возможность коммуникации пользователей интернета.

В настоящее время в нем числятся более 400 ОРИ.

Их обязывают собирать, хранить и предоставлять ФСБ данные о взаимодействиях пользователей и их переписку.