Новый закон в Иране ужесточает наказания для женщин за неправильное ношение хиджаба вплоть до смертной казни

Закон криминализирует «наготу, непристойность, неприкрытость и плохое одеяние» или ужесточает наказания в тех случаях, когда оно уже было предусмотрено.

Документ предусматривает порку, большие штрафы, тюремные сроки, ограничения на образование и работу для женщин и девочек, которые нарушают его требования.

По словам правозащитников, новый свод правил создает условия для ужесточения репрессий в отношении иранских женщин и еще больше ограничивает их в повседневной жизни.

Закон уже прошел одобрение иранского парламента и Совета стражей конституции, в котором доминирует высшее шиитское духовенство, и с пятницы находится на рассмотрении президента Ирана Масуда Пезешкиана. Сам он, впрочем, уже выразил сомнения по поводу новых ограничений.

«Как человек, ответственный за принятие этого закона, у меня есть сомнения по этому поводу», — сказал Пезешкиан в эфире государственного телевидения в понедельник.

«Из-за этого закона мы рискуем разрушить многое в нашем обществе», — отметил президент, добавив, что лидеры должны избегать действий, которые могут оттолкнуть общество.

Впрочем, даже если Пезешкиан не подпишет закон в ближайшие пять дней, спикер парламента имеет полномочия признать его действительным. Ожидается, что новые ограничения вступят в силу 13 декабря.

За отказ от хиджаба иранкам будет грозить штраф или тюремное заключение Фото: Getty Images

Со времен Исламской революции 1979 года женщины в Иране обязаны покрывать волосы на публике.