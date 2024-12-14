Фото и видео Пятница 13-е: в тяжелых ДТП на дорогах Эстонии пострадали 11 человек

В пятницу, 13 декабря, в 7.03 в Тартумаа в волости Ныо на 150-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло ДТП: 48-летний мужчина на автомобиле Ford Focus поворачивал налево и не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Volkswagen Tiguan, которым управлял 57-летний мужчина. Водителей и 16-летнего пассажира Ford доставили в больницу.

В 10.53 в Таллинне на перекрестке Мяннику-теэ и улицы Кауге 35-летняя женщина на автомобиле Seat Ateca проигнорировала дорожный знак 221 («Уступи дорогу») и врезалась в ехавший по главной дороге автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась 64-летняя женщина. 84-летнюю пассажирку Toyota доставили в больницу.

В 13.33 в Вильяндимаа в городе Вильянди на 53-м километре шоссе Имавере-Вильянди -Каркси-Нуйа 73-летний мужчина на пассажирским автобусом Iveco Crossway CNG выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с ехавшим по главной дороге грузовиком Scania S450, которым управлял 29-летний мужчина. Водитель автобуса и пассажиры автобуса - две 16-летние девушки, 22-летний молодой человек, 23-летняя девушка и 68-летняя женщина - были доставлены в больницу.

Видео: анимация, как произошло ДТП в Вильяндимаа

В 20.22 в Таллинне на Лаагна-теэ у моста Смуули 34-летний мужчина потерял управление над Toyota Land Cruiser, в результате чего автомобиль врезался в плитняковую стену. Водитель был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.