Трагическое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: один человек погиб, еще один пострадал

ДТП произошло в 7.55 на 155-м км шоссе Таллинн-Нарва, где столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, Toyota Land Cruiser двигался в направлении Нарвы, а Audi 80 двигался навстречу ему в направлении Таллинна, когда в один момент водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota. Обе машины после столкновения вылетели в кювет.

В обеих машинах были только водители. 52-летний водитель Toyota пострадал и был доставлен в больницу, а травмы 66-летнего водителя Audi были настолько тяжелыми, что он скончался на месте.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Никита Головин сказал, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

«На данный момент мы знаем, что шины Audi не соответствуют требованиям, а в зимних условиях это могло стать одной из причин, по которой водитель потерял контроль над машиной. Однако все более точные детали, которые привели к столь серьезной аварии, еще устанавливаются», - говорит он.

В этом году на дорогах Эстонии погибли 65 человек. В прошлом году за тот же период погибли 56 человек.