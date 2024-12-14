Фото Жителей Тарту изумил летающий объект, оставивший в небе облако черного дыма

«Я была просто в замешательстве. Мы с коллегой смотрели, и это было похоже на какое-то черное облако дыма, - описала жительница Тарту Хелен Пахк то, что она увидела. - Мы не могли понять, был ли это самолет или что-то еще». Она добавила, что источник облако дыма должен был быть очень маленьким.