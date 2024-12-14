Советы эксперта: как защитить свой дом зимой

Эксперт по страхованию из LHV делится рекомендациями по подготовке жилья к зиме и объясняет, в каких случаях нужно надеяться на себя, а в каких ситуациях может помочь страхование жилья.

Предотвращение замерзания труб

Морозы могут привести к замерзанию и разрыву водопроводных труб, что повлечет за собой значительные повреждения имущества и дорогостоящий ремонт.

«Страховое покрытие от всех рисков компенсирует ущерб, вызванный разрывом замерзших труб. Служба аварийной помощи быстро реагирует на такие случаи, устраняет протечки и сушит поврежденные помещения», - объясняет Альвер Кивирют, руководитель отдела продуктов LHV Kindlustus.

Рекомендации

• Утепление труб: проверьте и, при необходимости, утеплите все трубы, особенно в неотапливаемых помещениях.

• Поддержание минимальной температуры: даже если вы уезжаете, оставьте в доме плюсовую температуру. Если это невозможно, то слейте воду из водопроводных и отопительных систем.

• Регулярный контроль: следите за состоянием труб и кранов, чтобы вовремя обнаружить признаки замерзания или утечки.

Пожарная безопасность : отопительные приборы и свечи

Согласно данным Спасательного департамента, большинство пожаров в жилых зданиях происходит в частных домах и многоквартирных домах. В 2023 году ущерб от пожаров составил 6,3 миллиона евро. Большинство страховых случаев связано с активным использованием отопительных приборов зимой.