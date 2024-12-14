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Советы эксперта: как защитить свой дом зимой

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Дом зимой. Снимок иллюстративный.
Дом зимой. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

Для владельцев частных домов морозы, обильные снегопады и резкие перепады температур могут стать причиной множества проблем, многие из которых можно довольно просто предотвратить.

Эксперт по страхованию из LHV делится рекомендациями по подготовке жилья к зиме и объясняет, в каких случаях нужно надеяться на себя, а в каких ситуациях может помочь страхование жилья.

Предотвращение замерзания труб

Морозы могут привести к замерзанию и разрыву водопроводных труб, что повлечет за собой значительные повреждения имущества и дорогостоящий ремонт.

«Страховое покрытие от всех рисков компенсирует ущерб, вызванный разрывом замерзших труб. Служба аварийной помощи быстро реагирует на такие случаи, устраняет протечки и сушит поврежденные помещения», - объясняет Альвер Кивирют, руководитель отдела продуктов LHV Kindlustus.

Рекомендации

Утепление труб: проверьте и, при необходимости, утеплите все трубы, особенно в неотапливаемых помещениях.

Поддержание минимальной температуры: даже если вы уезжаете, оставьте в доме плюсовую температуру. Если это невозможно, то слейте воду из водопроводных и отопительных систем.

Регулярный контроль: следите за состоянием труб и кранов, чтобы вовремя обнаружить признаки замерзания или утечки.

Пожарная безопасность: отопительные приборы и свечи

Согласно данным Спасательного департамента, большинство пожаров в жилых зданиях происходит в частных домах и многоквартирных домах. В 2023 году ущерб от пожаров составил 6,3 миллиона евро. Большинство страховых случаев связано с активным использованием отопительных приборов зимой.

«Согласно законодательству, отопительные системы в многоквартирных и рядных домах должны чиститься профессиональным трубочистом не реже одного раза в год. В частных домах это можно делать самостоятельно, но не реже чем раз в пять лет необходимо привлекать лицензированного специалиста. Это важный фактор при получении страховых выплат в случае пожара», - напоминает Кивирют.

К другим частым причинам пожаров относится использование свечей вблизи занавесок или других легко воспламеняющихся материалов, таких как новогодние украшения. «Самый надежный способ предотвратить пожар - никогда не оставлять открытый огонь без присмотра», - добавляет он.

Рекомендации

• Не перегружайте электросеть, подключая несколько мощных устройств в одну розетку.

Никогда не используйте открытый огонь для разморозки труб.

Устанавливайте отопительные приборы на расстоянии не менее 1 метра от мебели, штор и других материалов.

Используйте негорючие подставки для свечей и держите их вдали от легко воспламеняющихся предметов.

Страхование ответственности: защита от претензий третьих лиц

Гололед и снег, падающий с крыш, представляют серьезную опасность для прохожих и соседей. Если человек получает травму или его имущество повреждено из-за скользкой дорожки или упавшего снега, он вправе подать иск против владельца недвижимости.

«В таких случаях страхование ответственности покрывает расходы на возмещение ущерба третьим лицам, включая возможные юридические издержки», - уточняет Кивирют.

Рекомендации

Обеспечьте безопасность территории: регулярно очищайте дорожки от снега и льда, используйте гранитную крошку для предотвращения скольжения.

Установите снегозадержатели: они предотвратят внезапное падение снега и льда с крыши.

Удаляйте сосульки: регулярно проверяйте карнизы и крыши на наличие сосулек. Если удалить их немедленно невозможно, оградите опасные зоны лентами или предупреждающими знаками.

Всеобъемлющая страховка: защита от любых неожиданностей

Суровая зима может привести к самым неожиданным проблемам. «Например, снег может деформировать крышу или даже обрушить её, а ледяные заторы в водостоках могут привести к протечкам. Стоимость ремонта таких повреждений может достигать десятков тысяч евро. Именно поэтому важно иметь соответствующий страховой пакет», - поясняет эксперт.

Рекомендации

Утеплите и проветрите крышу, чтобы предотвратить образование льда.

Регулярно очищайте водостоки от мусора, чтобы обеспечить нормальный отток воды.

Привлекайте специалистов для удаления льда с крыши, чтобы предотвратить его скопление.

Защита дома во время поездок

Праздничный сезон - время путешествий, и пустующий дом становится легкой добычей для злоумышленников. «Страхование защищает ваше имущество даже в ваше отсутствие, если соблюдены меры безопасности», - напоминает Кивирют.

Рекомендации

Попросите соседей или знакомых проверять дом, забирать почту и включать свет, чтобы создать видимость присутствия хозяев.

Убедитесь в исправности замков и сигнализации.

Избегайте публикации информации о ваших планах в социальных сетях.

«Выбор страхового полиса должен соответствовать вашему образу жизни. Анализируйте свои приоритеты. Например, если вы сдаете жилье, то важную роль играет защита от ущерба арендаторов, а в зонах риска затопления - покрытие от наводнений. Такая страховка обеспечит не только защиту имущества, но и душевное спокойствие», - подытоживает эксперт.

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