Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту. На прошлой неделе Юн Сок Ёль предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение. 204 депутата правящей партии «Гражданская сила» проголосовали «за». Это вторая попытка объявить импичмент — 7 декабря партия бойкотировала голосование.
Парламент Южной Кореи со второй попытки объявил импичмент президенту
Политический кризис в Южной Корее разразился в начале декабря, после того как президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении военного положения (впервые с 1979 года) и назвал его необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР.
Военное положение подразумевало запрет на всю политическую деятельность, в том числе работу парламента и политических партий.
Почти сразу после объявления военного положения, в парламент сумели прорваться 190 депутатов и заблокировать решение президента. Юн Сок Ёль был вынужден отменить военное положение — спустя шесть часов после того как его ввел.
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Что будет теперь
Теперь — дело за Конституционным судом. Именно суд должен решить, подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев.