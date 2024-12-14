Парламент Южной Кореи со второй попытки объявил импичмент президенту

Политический кризис в Южной Корее разразился в начале декабря, после того как президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении военного положения (впервые с 1979 года) и назвал его необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР.

Военное положение подразумевало запрет на всю политическую деятельность, в том числе работу парламента и политических партий.

Почти сразу после объявления военного положения, в парламент сумели прорваться 190 депутатов и заблокировать решение президента. Юн Сок Ёль был вынужден отменить военное положение — спустя шесть часов после того как его ввел.

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Что будет теперь

Теперь — дело за Конституционным судом. Именно суд должен решить, подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев.