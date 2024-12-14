Сотрудник волостной управы получил премию в 2000 евро

Согласно решению волостной управы, в структуре хозотдела есть две должности главного специалиста по строительству, из которых одна должность оставалась незанятой до 25 ноября, поэтому обязанности второго работника также исполнял премированный чиновник. Задачи были выполнены вовремя и добросовестно, несмотря на большую загруженность.