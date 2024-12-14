Государственный суд разъяснил вопросы, связанные с общим собранием квартирного товарищества

Суд добавил,что в соответствии с законом один объект квартирной собственности дает одну членскую единицу в товариществе собственников квартир и один голос на общем собрании квартирных собственников.

В суд обратилось товарищество собственников квартир, которое просило внести в регистр изменения, одобренные на общем собрании. Уездный суд и окружной суд пришли к выводу, что поскольку в доме товарищества 18 объектов квартирной собственности и 23 владельца квартир, а на собрании присутствовало 11 собственников, то общее собрание не было правомочно принимать решения из-за несоблюдения требований кворума.

Государственный суд подчеркнул, что несмотря на то, что по закону членами товарищества считаются все собственники квартир, из одного объекта квартирной собственности следует одна членская единица в товариществе, и связанные с ней права совместно осуществляют все совладельцы этой квартиры. Следовательно, при расчете кворума общего собрания необходимо исходить из количества объектов квартирной собственности.

Коллегия по гражданским делам пояснила, что противоположная интерпретация привела бы к ситуации, при которой требование кворума перестало бы обеспечивать репрезентативность общего собрания.

Например, если в доме три квартиры, две из которых принадлежат одному владельцу, а третья имеет пять совладельцев, то в этом случае пять совладельцев третьей квартиры могли бы единолично принимать решения на собрании.

Кроме того, согласно Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах собственников квартир, каждый объект квартирной собственности дает на собрании, как правило, один голос. Если квартира принадлежит нескольким лицам совместно, они могут осуществлять связанные с квартирой права только совместно. На собрании это означает так называемый единый неделимый голос.

Поскольку в доме товарищества, обратившегося в суд, было 18 квартир, на спорном собрании могло быть представлено максимум 18 голосов. Как упоминалось ранее, на собрании присутствовало 11 собственников, и, таким образом, собрание было правомочно принимать решения.

Государственный суд добавил, что уставом нельзя предусматривать, чтобы один объект квартирной собственности представляли все совладельцы своими голосами. Однако уставом можно установить, что у каждого владельца квартиры есть один голос независимо от количества принадлежащих ему объектов квартирной собственности или что количество голосов определяется долей в совместной собственности.