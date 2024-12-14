Власти Австрии выплатят по 1000 евро сирийским беженцам, которые пожелают вернуться на родину, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, передает Meduza.
Европейская страна окажет финансовую поддержку сирийским беженцам, которые захотят вернуться на родину
«Австрия поддержит сирийцев, желающих вернуться на родину, бонусом за возвращение в размере 1000 евро. Страна сейчас нуждается в своих гражданах, чтобы восстановиться», - написал он в соцсети Х.
Нехаммер добавил, что процесс рассмотрения заявок на убежище от сирийцев в Австрии по-прежнему заморожен.
По подсчетам Агентства ООН по делам беженцев, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, ее жители бежали в 130 стран. Большинство из них осели в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, еще более миллиона — в странах Европы.
После падения режима Башара Асада в Сирии власти европейских стран начали в массовом порядке приостанавливать рассмотрение заявок на предоставление убежища сирийцам. Помимо Австрии, о приостановке рассмотрения заявок объявили Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и другие.
В Австрии было заморожено около 7300 заявок, а всего в стране находятся около 100 тысяч сирийцев. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер ранее заявил, что дал своему ведомству указание подготовить упорядоченную программу «репатриации и депортации в Сирию».