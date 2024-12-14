Европейская страна окажет финансовую поддержку сирийским беженцам, которые захотят вернуться на родину

«Австрия поддержит сирийцев, желающих вернуться на родину, бонусом за возвращение в размере 1000 евро. Страна сейчас нуждается в своих гражданах, чтобы восстановиться», - написал он в соцсети Х.

Нехаммер добавил, что процесс рассмотрения заявок на убежище от сирийцев в Австрии по-прежнему заморожен.

По подсчетам Агентства ООН по делам беженцев, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, ее жители бежали в 130 стран. Большинство из них осели в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, еще более миллиона — в странах Европы.

После падения режима Башара Асада в Сирии власти европейских стран начали в массовом порядке приостанавливать рассмотрение заявок на предоставление убежища сирийцам. Помимо Австрии, о приостановке рассмотрения заявок объявили Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и другие.

В Австрии было заморожено около 7300 заявок, а всего в стране находятся около 100 тысяч сирийцев. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер ранее заявил, что дал своему ведомству указание подготовить упорядоченную программу «репатриации и депортации в Сирию».