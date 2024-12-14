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Госконтроль: государственные средства были использованы неудачно

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Госконтроль.
Госконтроль. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Государственный контроль представил специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета отчет о проверке, рассматривающий эффективность программы государственных доходных домов.

Программа доходных домовэто внутригосударственная мера поддержки для строительства съемных жилых помещений в местных самоуправлениях. В ходе аудита Государственный контроль сосредоточился на доходных домах, построенных для мобильных работников.

В отчете о проверке Государственный контроль пришел к заключению, что программа доходных домов не была результативной в части достижения своих основных целей, обеспечения мобильности рабочей силы и развития предпринимательства. Среди построенных с этой целью доходных домов все же есть удавшиеся проекты, но существенные риски, сопряженные с неудачами при использовании государственных средств, не были снижены.

По словам председателя специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмаса Рейнсалу, крайне важно понять, какое влияние построенные за счет пособий доходные дома оказывают на местную предпринимательскую среду.

«На доходные дома, прошедшие аудит Государственного контроля, в общей сложности было потрачено 7,8 миллиона евро из средств государственных пособий, но ни одно связанное с программой учреждение не берет на себя ответственность по проведению оценки влияния», - сказал Рейнсалу.

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