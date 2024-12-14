«Республиканская партия сделает все, чтобы ликвидировать летнее время. У него есть небольшая, но активная группа сторонников, однако этого не должно быть! Летнее время неудобно и обходится нашей стране слишком дорого», - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Летнее время впервые было введено на федеральном уровне во время Первой мировой войны. Однако эта мера оказалась непопулярной среди фермеров, которым приходилось доставлять продукцию на рынок рано утром. Вскоре после этого практика была отменена.

Некоторые штаты продолжали экспериментировать с собственными версиями летнего времени. На общенациональном уровне оно было снова введено только в 1967 году.

В 2022 году, когда Сенат США находился под контролем демократов, был одобрен законопроект об отмене перевода часов дважды в год. Предлагалось установить постоянное летнее время, чтобы избежать перевода часов осенью и продлить светлое время суток вечерами.

Однако этот законопроект так и не дошел до Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Он не был передан президенту Джо Байдену для подписания.

Законопроект, известный как «Закон о защите солнечного света», был предложен в 2021 году сенатором-республиканцем Марко Рубио. В новой администрации Трампа Рубио выдвинут на пост государственного секретаря.

Рубио утверждает, что исследования показывают экономическую выгоду постоянного летнего времени. Он давно поддерживает идею реформы, направленной на отмену сезонного перевода часов.