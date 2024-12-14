Политик из Центристской партии хочет вывести членов партии «Отечество».на чистую воду

Хауканымм попросила ERJK дать оценку, можно ли считать материалы, размещенные на официальной странице управы Мустамяэ в Facebook, скрытой политической рекламой старейшины района, члена партии «Отечество» Марьи-Лийзы Вейсер.

В течение одного месяца на официальной странице района Мустамяэ в Facebook была опубликована 51 фотография со старейшиной района, а также выпущено три видеосюжета с ее участием.

Например, 2 декабря на странице Facebook управы Мустамяэ была опубликована фотогалерея о зажжении свечи Адвента. Из 31 фотографии на 15 изображена старейшина района Вейсер. В фотогалерее о закладке краеугольного камня для нового сервисного центра из 22 фотографий на 11 присутствует старейшина района.

Хауканымм считает, что подобно ситуации со страницей в соцсетях управы Хааберсти и активной демонстрацией старейшины района, члена партии «Отечество», страница управы Мустамяэ также используется как личная страница старейшины.

«Решение ERJK было таковым, что при освещении деятельности старейшины Хааберсти в городских СМИ не были соблюдены правила доброй практики, и это было признано рекламой политика. ERJK осудил такую деятельность, но, к сожалению, то же мы видим и в Мустамяэ», - отметила Хауканымм.