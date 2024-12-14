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Политик из Центристской партии хочет вывести членов партии «Отечество».на чистую воду

Перевод: Вера Копти
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Моника Хауканымм подозревает политиков из партии «Отечество» в неуместном самопиаре.
Моника Хауканымм подозревает политиков из партии «Отечество» в неуместном самопиаре. Фото: Kermo Benrot

​Заместитель-председателя Таллиннского городского собрания Моника Хауканымм (Центристская партия) направила обращение в Комиссию по надзору за финансированием политических партий (ERJK). Хауканымм обвиняет политиков партии «Отечество» в том, что они используют финансируемые городом официальные страницы районов в соцсетях для политического самопиара или скрытой рекламы.

Хауканымм попросила ERJK дать оценку, можно ли считать материалы, размещенные на официальной странице управы Мустамяэ в Facebook, скрытой политической рекламой старейшины района, члена партии «Отечество» Марьи-Лийзы Вейсер.

В течение одного месяца на официальной странице района Мустамяэ в Facebook была опубликована 51 фотография со старейшиной района, а также выпущено три видеосюжета с ее участием.

Например, 2 декабря на странице Facebook управы Мустамяэ была опубликована фотогалерея о зажжении свечи Адвента. Из 31 фотографии на 15 изображена старейшина района Вейсер. В фотогалерее о закладке краеугольного камня для нового сервисного центра из 22 фотографий на 11 присутствует старейшина района.

Хауканымм считает, что подобно ситуации со страницей в соцсетях управы Хааберсти и активной демонстрацией старейшины района, члена партии «Отечество», страница управы Мустамяэ также используется как личная страница старейшины.

«Решение ERJK было таковым, что при освещении деятельности старейшины Хааберсти в городских СМИ не были соблюдены правила доброй практики, и это было признано рекламой политика. ERJK осудил такую деятельность, но, к сожалению, то же мы видим и в Мустамяэ», - отметила Хауканымм.

Она добавила: «Вейсер - опытный политик, она ранее была старейшиной волости Люганузе и председателем волостного собрания. Можно предположить, что она знает правила использования средств волости или города и границы, которые нельзя переходить. Поэтому можно сделать вывод, что ее действия - это осознанный политический самопиар».

Хауканымм подчеркнула, что официальные страницы Таллинна в соцсетях созданы для освещения городских тем, а не для продвижения интересов одного политика.

«Поскольку эти страницы работают с участием и финансированием города, они не должны становиться рекламным каналом одного политика или партии», - пояснила Хауканымм. По ее словам, информировать жителей можно и без постоянного присутствия старейшины района на каждой фотографии, причем по несколько раз в день.

«Невольно складывается впечатление, что именно представители партии «Отечество» корыстно и активно используют официальные городские каналы для своей политической саморекламы».

Хауканымм хочет получить от ERJK оценку, обязательно ли в публикациях на официальной странице управы района должны присутствовать изображения политика, или информацию для жителей можно передать и без них.

Вопрос заключается в том, является ли это подготовкой к предстоящим выборам в местные органы власти с помощью политического самопиара или это скрытая политическая реклама, финансируемая из городской казны.

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