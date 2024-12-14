Заместитель-председателя Таллиннского городского собрания Моника Хауканымм (Центристская партия) направила обращение в Комиссию по надзору за финансированием политических партий (ERJK). Хауканымм обвиняет политиков партии «Отечество» в том, что они используют финансируемые городом официальные страницы районов в соцсетях для политического самопиара или скрытой рекламы.
Политик из Центристской партии хочет вывести членов партии «Отечество».на чистую воду
Хауканымм попросила ERJK дать оценку, можно ли считать материалы, размещенные на официальной странице управы Мустамяэ в Facebook, скрытой политической рекламой старейшины района, члена партии «Отечество» Марьи-Лийзы Вейсер.
В течение одного месяца на официальной странице района Мустамяэ в Facebook была опубликована 51 фотография со старейшиной района, а также выпущено три видеосюжета с ее участием.
Например, 2 декабря на странице Facebook управы Мустамяэ была опубликована фотогалерея о зажжении свечи Адвента. Из 31 фотографии на 15 изображена старейшина района Вейсер. В фотогалерее о закладке краеугольного камня для нового сервисного центра из 22 фотографий на 11 присутствует старейшина района.
Хауканымм считает, что подобно ситуации со страницей в соцсетях управы Хааберсти и активной демонстрацией старейшины района, члена партии «Отечество», страница управы Мустамяэ также используется как личная страница старейшины.
«Решение ERJK было таковым, что при освещении деятельности старейшины Хааберсти в городских СМИ не были соблюдены правила доброй практики, и это было признано рекламой политика. ERJK осудил такую деятельность, но, к сожалению, то же мы видим и в Мустамяэ», - отметила Хауканымм.
Она добавила: «Вейсер - опытный политик, она ранее была старейшиной волости Люганузе и председателем волостного собрания. Можно предположить, что она знает правила использования средств волости или города и границы, которые нельзя переходить. Поэтому можно сделать вывод, что ее действия - это осознанный политический самопиар».
Хауканымм подчеркнула, что официальные страницы Таллинна в соцсетях созданы для освещения городских тем, а не для продвижения интересов одного политика.
«Поскольку эти страницы работают с участием и финансированием города, они не должны становиться рекламным каналом одного политика или партии», - пояснила Хауканымм. По ее словам, информировать жителей можно и без постоянного присутствия старейшины района на каждой фотографии, причем по несколько раз в день.
«Невольно складывается впечатление, что именно представители партии «Отечество» корыстно и активно используют официальные городские каналы для своей политической саморекламы».
Хауканымм хочет получить от ERJK оценку, обязательно ли в публикациях на официальной странице управы района должны присутствовать изображения политика, или информацию для жителей можно передать и без них.
Вопрос заключается в том, является ли это подготовкой к предстоящим выборам в местные органы власти с помощью политического самопиара или это скрытая политическая реклама, финансируемая из городской казны.