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«Ты, с*ка, еще пожалеешь об этом»: отец ученика предстал перед судом за оскорбления учительницы

Перевод: София Солдатенко
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Тартуский уездный суд постановил, что оскорбления и угрозы в адрес учителя являются противоправными и родитель должен возместить учителю моральный ущерб в размере 2000 евро. Плюс расходы на производство.
Тартуский уездный суд постановил, что оскорбления и угрозы в адрес учителя являются противоправными и родитель должен возместить учителю моральный ущерб в размере 2000 евро. Плюс расходы на производство. Фото: Signe Oidekivi

«Ты, с*ка, не говори мне остановиться. Ты, с*ка, еще пожалеешь об этом и дорого заплатишь за это. Хорошей тебе пенсии», - такие слова привели в суд отца ученика начальной школы в Тартумаа. Тартуский уездный суд признал отца виновным в оскорблении чести и достоинства учителя, родитель с этим не согласился.

Поскольку представший перед судом человек является отцом несовершеннолетнего ребенка и раскрытие его личности может вызвать проблемы у ребенка, в статье не упоминаются имена и название школы.

Отец использовал нецензурные слова и угрозы, звоня учителю, поскольку, как говорят, его ребенок не смог сразу исправить неудовлетворительную оценку. По словам учительницы, за гневным телефонным звонком отца последовал еще месяц ругательств в адрес учителя, угроз и травли с помощью электронных писем и СМС-сообщений.

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