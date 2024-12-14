«Ты, с*ка, не говори мне остановиться. Ты, с*ка, еще пожалеешь об этом и дорого заплатишь за это. Хорошей тебе пенсии», - такие слова привели в суд отца ученика начальной школы в Тартумаа. Тартуский уездный суд признал отца виновным в оскорблении чести и достоинства учителя, родитель с этим не согласился.
Для подписчиков
«Ты, с*ка, еще пожалеешь об этом»: отец ученика предстал перед судом за оскорбления учительницы
Поскольку представший перед судом человек является отцом несовершеннолетнего ребенка и раскрытие его личности может вызвать проблемы у ребенка, в статье не упоминаются имена и название школы.