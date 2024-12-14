Видео «Я вам говорил!» В США недовольный покупатель машины протаранил автосалон

🚨🇺🇸 UTAH MAN RAMS DEALERSHIP AFTER REFUND DENIAL: “AS IS” GETS REAL



A Utah man took “buyer’s remorse” to the next level after his Subaru Outback had mechanical Issues hours after purchase.



When the Sandy dealership told him “as is” means no refunds, he allegedly promised to… pic.twitter.com/fRoHBrMEQe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 10, 2024

35-летний Майкл Ли Марей в понедельник, 9 декабря, приобрел за 4000 долларов подержанный Subaru Outback в автосалоне Mazda в городе Сандия, расположенном в столичном округе Солт-Лейк-Сити, сообщает Fox 13 News.

Вскоре после этого Марей заявил, что после покупки машины обнаружил у нее механические проблемы. По этой причине он вернулся в дилерский центр и надеялся вернуть деньги. В автосалоне сказали, что это, к сожалению, невозможно.

Менеджер дилерского центра Тайлер Слейд сказал, что перед покупкой Subaru ему сказали, что машине потребуется ремонт.

Возмущенный отказом, Марей пригрозил въехать на машине в дилерский салон, если ему не вернут деньги.

«Мы сказали, что не нужно этого делать. Присаживайтесь, мы сможем это решить, мы можем найти решение», - рассказал Слейд.

Однако возмущенного клиента это не удовлетворило.

«Марей вышел из салона, сел в свою машину и врезался в автоцентр», - указали в Департаменте полиции Сандии.

На видео, записанном в демонстрационном зале дилера, видно, как Марей въезжает на своем автомобиле прямо в стеклянную дверь.

«Я вам говорил! Я вам говорил!» - кричал Марей, перешагивая через осколки стекла, разрывая куртку и проходя через разбитую входную дверь здания.

В результате инцидента никто не пострадал, однако дилеру нанесен ущерб в размере около 10 000 долларов.

Слейд рассказал, что перед тем, как Марей протаранил здание, ему предложили вернуть деньги или дать другую машину.

Марей был арестован и обвинен в совершении преступления, безответственной угрозе и нарушении хозяйственной деятельности.