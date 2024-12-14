Дважды занимавший пост премьер-министра и историк Март Лаар отошел от активной политической деятельности, однако остается почетным председателем партии «Отчество» и пристально следит за политической жизнью.
Перед этим Рождеством в мире царит неопределенность, признает Лаар, но советует не поддаваться этому, ведь это лишь делает жизнь более красочной – Эстония выходила и из б0льших передряг. Главное – держать глаза открытыми и помнить, что в итоге наше будущее определяется тем, что мы делаем или не делаем.