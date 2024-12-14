В предрождественский период несчастные случаи происходят чаще обычного

«Часто сообщают об ожогах и порезах, полученных при приготовлении пищи. Например, один из случаев произошел, когда при варке рождественского холодца перевернулась кастрюля с горячим содержимым», – рассказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.

«Также часты травмы при перестановке мебели: бывают серьезные примеры, такие как переломы пальцев или вывихи суставов. Поэтому мы рекомендуем не пытаться перемещать тяжелые диваны и шкафы без дополнительной помощи», - отметила она.

Праздничный период также сопровождается холодной погодой – связанные с гололедом проблемы ожидаются и в этом году. «Лестницы частных домов и дорожки во дворах следует обязательно очищать от снега и обрабатывать против скольжения, ведь множество несчастных случаев происходит именно во дворах, когда люди идут в сарай за дровами или просто падают на пороге дома», - отметила Кальт.

Как во время Рождества избежать несчастных случаев дома

Во время украшения рождественской елки и развешивания гирлянд следует избегать использования неустойчивых табуретов, стульев и лестниц, поскольку это может привести к потере равновесия и травмам при падении.

«Если в доме есть дети или домашние животные, стоит использовать устойчивую подставку для елки и небьющиеся украшения. Так дети не поранятся осколками рождественских украшений, а сама елка останется в вертикальном положении, даже если, например, на нее захочет залезть кошка», - пояснила Кальт.