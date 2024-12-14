В рождественский сезон суеты и хлопот больше, чем обычно: украшение дома, перестановка мебели, чтобы найти подходящее место для елки, много выпечки и готовки. К сожалению, в результате несчастные случаи происходят чаще, чем обычно.
В предрождественский период несчастные случаи происходят чаще обычного
«Часто сообщают об ожогах и порезах, полученных при приготовлении пищи. Например, один из случаев произошел, когда при варке рождественского холодца перевернулась кастрюля с горячим содержимым», – рассказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.
«Также часты травмы при перестановке мебели: бывают серьезные примеры, такие как переломы пальцев или вывихи суставов. Поэтому мы рекомендуем не пытаться перемещать тяжелые диваны и шкафы без дополнительной помощи», - отметила она.
Праздничный период также сопровождается холодной погодой – связанные с гололедом проблемы ожидаются и в этом году. «Лестницы частных домов и дорожки во дворах следует обязательно очищать от снега и обрабатывать против скольжения, ведь множество несчастных случаев происходит именно во дворах, когда люди идут в сарай за дровами или просто падают на пороге дома», - отметила Кальт.
Как во время Рождества избежать несчастных случаев дома
Во время украшения рождественской елки и развешивания гирлянд следует избегать использования неустойчивых табуретов, стульев и лестниц, поскольку это может привести к потере равновесия и травмам при падении.
«Если в доме есть дети или домашние животные, стоит использовать устойчивую подставку для елки и небьющиеся украшения. Так дети не поранятся осколками рождественских украшений, а сама елка останется в вертикальном положении, даже если, например, на нее захочет залезть кошка», - пояснила Кальт.
Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра свечи, а также следует использовать подсвечники и подставки, которые не нагреваются. «Украшая подсвечники, избегайте материалов, которые могут легко загореться. Традиционное зажигание свечей на рождественской елке без должного присмотра представляет собой огромную угрозу, поэтому мы рекомендуем отказаться от этой практики», - подчеркнула Кальт.
Горячая еда, кипящая вода и острые ножи могут сделать кухню особенно опасным местом. «Приготовление пищи требует внимания и спокойствия, иначе можно порезать палец, обжечься кипятком, горячим маслом, случайно прикоснуться к раскаленной посуде или элементам духовки», - предостерегла Кальт. Также следует сразу вытирать с пола любые разлитые жидкости, чтобы не поскользнуться.
Желательно, чтобы во время приготовления рождественских блюд на кухне находился только повар, поскольку, например, беготня детей или домашних животных вблизи блюд с горячей едой способна привести к несчастным случаям.
«Никогда не оставляйте готовящуюся на плите или в духовке пищу без присмотра – это может привести к пожару», - добавила Кальт.
Если вы ждете на Рождество гостей, обязательно стоит подумать о том, чтобы лестницы в доме всегда были хорошо освещены и на них не было ничего, обо что можно споткнуться.
«В противном случае может случиться, что не очень хорошо знакомый с домом гость упадет с лестницы или подвернет ногу», - отметила Кальт.
Наконец, в праздничное время следует соблюдать умеренность в еде и питье, особенно в употреблении алкоголя, поскольку в этот период именно переедание и злоупотребление алкоголем часто приводят к недомоганиям и проблемам со здоровьем. Чрезмерное употребление алкоголя также снижает внимательность, что увеличивает риск несчастных случаев.
«Мы советуем наслаждаться праздниками и общением с близкими так, чтобы о Рождестве у всех остались только теплые и радостные воспоминания», - заключила Кальт.