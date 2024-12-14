Выборщики объявили бывшего футболиста президентом Грузии

Такая процедура, заменившая прямое голосование граждан на выборах главы государства, использовалась в стране впервые. Михаил Кавелашвили на этих «выборах» был единственным кандидатом в президенты.

В коллегию выборщиков вошли 300 парламентариев, 211 из них - из «Грузинской мечты». Для избрания кандидату требовалось получить не менее 200 голосов. Кавелашвили набрал 224 голоса, один бюллетень признан недействительным, сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии.

Президент без высшего образования

Как пишет газета «Коммерсант», в преддверии «выборов» главы государства голосованием коллегии выборщиков от правящей партии «Грузинская мечта» отмежевались некоторые представители грузинской творческой элиты, ранее поддерживавшие эту партию. В частности, речь идет о певице Ирме Сохадзе и кинорежиссере Кети Долидзе.

«Одной из причин стало то, что, как оказалось, у будущего главы государства и верховного главнокомандующего нет не только высшего, но и полного среднего образования - он окончил лишь восемь классов средней школы», - поясняется в статье.

Ранее грузинская оппозиция сообщила, что будет бойкотировать заседание коллегии. Со своей стороны действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении сохранять за собой пост главы государства «до выборов легитимного парламента». Избранный 26 октября парламент Грузии она таковым не признает.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси