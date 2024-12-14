Цена на арабику побила абсолютный рекорд. Что происходит и хватит ли нам кофе?

Однако рост цен объясняется не только ростом спроса и погодными катаклизмами, но и пессимизмом на рынке. «Рынок кофе сегодня очень спекулятивен, так как мы еще не достигли сезона урожая», - цитирует The Wall Street Journal мнение Марка Смакера, главы компании J.M. Smucker, которой, в частности, принадлежит Dunkin' Donuts.

Впрочем, рост цен расстроит не всех. 80% кофе, по данным организации coffee&climate, приходится на небольшие плантации. Для них рост биржевых цен на кофе означает рост доходов.

«Гигантские компании, поставляющие кофе, могут говорить, что высокие цены — это плохо, но на самом деле это значит, что фермеры наконец будут зарабатывать достаточно для жизни», — пояснил изданию The Grocer эксперт по кофе британской компании Pact Coffee Уилл Корби. По его словам, кофейные зерна «слишком долго продавались на Запад по слишком низкой цене».

Бразилия поставляет 40% арабики Фото: Getty Images

Кажется, мы это уже слышали раньше?

Хотя рекорд 1977 года побит впервые, о грядущем дефиците и безумном росте цен пресса и аналитики пишут регулярно уже почти пятьдесят лет.

«Любители кофе, которым он сейчас в горло не лезет по таким чудовищным ценам, скоро будут вспоминать их с ностальгией», - предрекала The New York Times в 1977 году.