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Цена на арабику побила абсолютный рекорд. Что происходит и хватит ли нам кофе?

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BBC
Фото статьи
Фото: BBC News

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума - в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

На этой неделе, 10 декабря, цена мартовских фьючерсов на арабику, самый популярный в мире сорт кофе, установила абсолютный рекорд за всю историю торгов - 3,34 доллара США за фунт (около 0,45 кг) зерен. Всего за год арабика подорожала на 80%. Другой популярный сорт, робуста, побил исторический рекорд в сентябре.

Любители кофе, впрочем, почувствуют это только после Нового года. Как объяснил Би-би-си глава компании Tuan Loc Commodities Вин Нгуен, до этого компании-обжарщики ради сохранения своей доли на рынке старались не повышать цену для конечного потребителя, но теперь все же близки к тому, чтобы сделать это в первом квартале 2025 года.

Представитель итальянской Lavazza сказала Би-би-си, что компания «была вынуждена скорректировать цены», чтобы сохранить качество продукта и доверие покупателей. В ноябре о планах изменить цены и размер кофейных пачек говорил и представитель руководства Nestlé. О том, что компания JDE Peet's, которой принадлежат бренды Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, планирует поднять цены на свой кофе из бразильского сырья на 30%, со ссылкой на анонимные источники писало агентство Reuters.

В России, как писала газета РБК в начале декабря, роста цен на кофе в кофейнях ждут не раньше марта, а то и лета 2025 года. По сравнению с прошлым годом, впрочем, кофе в заведениях уже подорожал, по разным оценкам, на 15-30%, заметно опережая темпы официальной инфляции.

Глава Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев рассказал ТАСС, что розничные цены на кофе в супермаркетах выросли не более, чем на 10%, хотя закупочные цены выросли на 20%. По его словам, компании «сглаживали скачок цен в интересах потребителей».

Предыдущий рекорд был установлен в 1977 году на фоне заморозков в Бразилии
Предыдущий рекорд был установлен в 1977 году на фоне заморозков в Бразилии Фото: BBC

Что случилось?

Предыдущий рекорд цены на арабику был установлен в 1977 году. Тогда Бразилия, крупнейший поставщик арабики на мировые рынки, переживала последствия заморозков 1975 года, которые уничтожили две трети кофейных плантаций.

В августе и сентябре 2024 года в Бразилию пришла сильнейшая за последние 70 лет засуха, а в октябре хлынули проливные дожди. Именно в это время фермеры одновременно собирают урожай и готовят саженцы для следующего сезона, пишет The Wall Street Journal.

Потенциальный неурожай в Бразилии из-за засухи и дождей - главный повод для беспокойства, пояснил Би-би-си экономист Saxo Bank Оле Хансен.

Но с экстремальной по местным меркам погодой столкнулись не только производители арабики в Бразилии. Вьетнам, крупнейший поставщик кофе сорта робуста, тоже пережил в этом году и засуху, и ливни.

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Одновременно во всем мире растет спрос на кофе. Даже на родине чая, в Китае, кофе набирает популярность: всего за десять лет, с 2008 по 2018, китайцы стали пить в два раза больше кофе. Да и британцы, известные любители чая, стали предпочитать ему кофе.

Однако рост цен объясняется не только ростом спроса и погодными катаклизмами, но и пессимизмом на рынке. «Рынок кофе сегодня очень спекулятивен, так как мы еще не достигли сезона урожая», - цитирует The Wall Street Journal мнение Марка Смакера, главы компании J.M. Smucker, которой, в частности, принадлежит Dunkin' Donuts.

Впрочем, рост цен расстроит не всех. 80% кофе, по данным организации coffee&climate, приходится на небольшие плантации. Для них рост биржевых цен на кофе означает рост доходов.

«Гигантские компании, поставляющие кофе, могут говорить, что высокие цены — это плохо, но на самом деле это значит, что фермеры наконец будут зарабатывать достаточно для жизни», — пояснил изданию The Grocer эксперт по кофе британской компании Pact Coffee Уилл Корби. По его словам, кофейные зерна «слишком долго продавались на Запад по слишком низкой цене».

Бразилия поставляет 40% арабики
Бразилия поставляет 40% арабики Фото: Getty Images

Кажется, мы это уже слышали раньше?

Хотя рекорд 1977 года побит впервые, о грядущем дефиците и безумном росте цен пресса и аналитики пишут регулярно уже почти пятьдесят лет.

«Любители кофе, которым он сейчас в горло не лезет по таким чудовищным ценам, скоро будут вспоминать их с ностальгией», - предрекала The New York Times в 1977 году.

«Рост цен на кофе заставляет любителей напитка нервничать», - гласил заголовок The Washington Post в 1986 году. «Цены на кофе достигли максимума за 20 лет на фоне слухов о дефиците», - отмечала The New York Times в 1997 году.

«Спокойно, без паники! Но в мире глобально не хватает кофе», - писала The Washington Post в 2014 году. «Нам грозит дефицит кофе - и скоро кофе может исчезнуть», - гласил заголовок статьи в Business Insider в 2016 году. «Ваш утренний кофе скоро станет дороже», - предупреждало то же издание в 2021 году.

Между периодами пессимизма были и оптимистичные просветы: «Дефицита кофе не наблюдается» (The New York Times, 1982 год), «Нет, глобального дефицита кофе не будет» (Foundation for Economic Education, 2015 год).

А что же будет дальше?

Может, кофейным плантациям стоит перебраться в другие страны?

Кофейные деревья, чьи зерна дают нам кофе сорта арабика, - довольно привередливые растения. Идеальная температура для их выращивания - 15-24 °C; жара меняет вкус будущего напитка, а заморозки губят деревья.

Этот сорт растет лучше всего на высоте от 1200 до 2200 м над уровнем моря. Прямой солнечный свет вреден для кофейного дерева, так что в идеале кофейные плантации должны находится в тени более крупных деревьев. Наконец, для арабики важны также уровень осадков и состав почвы.

Из-за изменений климата зона выращивания арабики меняется. По сравнению с кешью и авокадо кофе куда более уязвимое растение: все территории, где его выращивают, подверглись воздействию изменения климата.

Фото статьи
Фото: BBC
Изменение регионов, которые подходят для выращивания кофе, по прогнозам на 2050 год
Изменение регионов, которые подходят для выращивания кофе, по прогнозам на 2050 год Фото: BBC

Как следует из исследования 2022 года, в Центральной и Южной Америке, Центральной и Южной Африке, Индии и Юго-Восточной Азии районов, подходящих для выращивания арабики, будет становиться все меньше и меньше. При этом новых территорий, где можно будет в будущем выращивать кофе из-за повышения минимальной температуры в самые холодные месяцы года, не так уж много. Среди них — Уругвай, Аргентина, Чили, США, Индия, Новая Зеландия и Китай.

Но есть и хорошие новости: робуста, в отличие от арабики, хорошо переносит более жаркий климат и может расти на меньших высотах.

BBC
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