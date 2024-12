Цена на арабику побила абсолютный рекорд. Что происходит и хватит ли нам кофе?

Однако рост цен объясняется не только ростом спроса и погодными катаклизмами, но и пессимизмом на рынке. «Рынок кофе сегодня очень спекулятивен, так как мы еще не достигли сезона урожая», - цитирует The Wall Street Journal мнение Марка Смакера, главы компании J.M. Smucker, которой, в частности, принадлежит Dunkin' Donuts.

«Гигантские компании, поставляющие кофе, могут говорить, что высокие цены — это плохо, но на самом деле это значит, что фермеры наконец будут зарабатывать достаточно для жизни», — пояснил изданию The Grocer эксперт по кофе британской компании Pact Coffee Уилл Корби. По его словам, кофейные зерна «слишком долго продавались на Запад по слишком низкой цене».

Кажется, мы это уже слышали раньше?

«Любители кофе, которым он сейчас в горло не лезет по таким чудовищным ценам, скоро будут вспоминать их с ностальгией», - предрекала The New York Times в 1977 году.

«Рост цен на кофе заставляет любителей напитка нервничать», - гласил заголовок The Washington Post в 1986 году. «Цены на кофе достигли максимума за 20 лет на фоне слухов о дефиците», - отмечала The New York Times в 1997 году.