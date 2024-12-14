Согласно данным коммерческого регистра, Иванов покинул партию 13 декабря.

«Пришло время двигаться дальше. Пришло время закрывать старые страницы и открывать новые, более мощные, интересные, амбициозные и перспективные», – сказал Иванов, объяснив свой уход тем, что ему поступила предложение о новой работе, которая «несовместима с его ролью члена правления эстонский партии».

«Я буду заниматься другими большими вещами, о которых вы узнаете скоро, возможно, даже не от меня», – заявил он.

Напомним, что в мае 2023 года стало известно, что Иванов покинул Эстонию и переехал жить в Россию. Тогда в интервью Rus.Postimees он категорически не был согласен с тем, что он «сбежал», что он «путинист» и «прокремлевский деятель», и считал себя патриотом Эстонии.