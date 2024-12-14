Свечи и рождественские украшения создают в доме настоящую праздничную атмосферу. Однако они могут не только радовать глаз и обеспечивать уют, но и представлять опасность. Приводим советы, которые помогут сделать ваши праздники беззаботными.
Что следует учесть при выборе рождественских украшений?
Для того чтобы не возникло проблем, очень важно проверять безопасность и качество рождественских украшений.
Качество и безопасность товара
«Убедитесь, что на изделии есть маркировка CE, то есть информация, необходимая для его безопасного использования: номинальное напряжение, номинальная мощность, тип тока, производитель, номер модели устройства, класс защиты и т. д., а также что имеется инструкция по эксплуатации», – подчеркнула заведующая службой безопасности продукции TTJA Яна Балютис-Кютт.
Если вы ищете уличное украшение, оно обязательно должно иметь класс защиты не ниже IP44, который обеспечивает достаточную защиту от дождя и влажности.
Будьте осторожны с дешевыми товарами
Мы живем в эпоху, когда все необходимое можно быстро и удобно заказать через интернет. Однако дешевые китайские товары могут представлять опасность для вашего дома. Определенно стоит насторожиться, если на выбранном товаре не указан производитель или он совершенно неизвестен.
Балютис-Кютт подчеркнула, что низкая цена и плохие физические характеристики устройства, такие как некачественные соединения и тонкие провода с хрупкой изоляцией, тоже являются явными признаками опасности.
«Товары, заказанные из Китая, могут иметь плохую изоляцию, перегреваться или пропускать влагу. Предпочитайте надежных продавцов и читайте отзывы клиентов», – посоветовала она.
Для пожара много не нужно
Руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла отметил, что для пожара много не нужно: достаточно перегревшегося удлинителя или свечи, которую забыли потушить. Или еды, оставленной на плите без присмотра, как это недавно произошло в Харьюмаа.
Так, 8 декабря датчик Nublu передал из одной квартиры сигнал пожарной тревоги. Контактному лицу помощь не требовалась, однако оно упомянуло, что в доме чувствуется запах дыма. Прибывший на место экипаж выяснил, что в квартире снизу на плите забыли еду и она пригорела, а образовавшийся дым распространился по всему дому. Ситуацию также проверили спасатели: огонь не был обнаружен, эвакуация не потребовалась. Датчик Nublu среагировал из-за того, что дым через открытое окно проник в квартиру.
Пярьяла отметил, что даже не хочется думать о том, какими могли бы быть последствия, если бы опасность не обнаружили вовремя благодаря датчику соседа.
LED-светильники vs лампы накаливания
На рынке представлен широкий выбор украшений, и может возникнуть дилемма, что предпочесть: современные светодиодные лампы или лампы накаливания. И Спасательный департамент, и G4S рекомендуют отдавать предпочтение светодиодам. Во-первых, они более энергоэффективны, а во-вторых, безопаснее, так как не перегреваются. В-третьих, их срок службы значительно длиннее, чем у ламп накаливания.
Балютис-Кютт отметила, что обычная LED-гирлянда потребляет в месяц около одного - двух кВт·ч, в то время как среднестатистический холодильник – около 30–40 кВт·ч. «Гирлянда с лампами накаливания может потреблять столько же, сколько холодильник, поэтому светодиодные гирлянды значительно энергоэффективнее», – сказала она.
Безусловно, не следует оставлять гирлянды без присмотра на долгое время, особенно если в их основе – старые технологии, например, лампы накаливания. Кроме того, следует избегать скручивания и повреждения проводов.
Прежде чем развешивать украшения, проверьте их состояние. Например, если вы обнаружите, что гирлянда повреждена - например, изоляционный материал расплавился, не используйте ее.
Как жечь свечи, чтобы они не представляли опасность?
Горящая свеча всегда создает особое настроение. Но что нужно учитывать при использовании свечей, чтобы приятная атмосфера не обернулась несчастным случаем?
О чем следует помнить
Подрезайте фитиль. Каждый раз, прежде чем зажечь свечу, следует немного подрезать ее фитиль. В таком случае она не будет коптить и выделять черный дым и не станет неровной.
Следите за временем. Рекомендуемое время горения свечи обычно составляет три - четыре часа. Соответствующая пометка часто приводится на дне свечи.
Свечи и ель несовместимы. На елку нельзя помещать живой огонь: если елка упадет, она очень быстро загорится от пламени свечи.
Снимите украшения. Если свеча украшена лентами и венками, перед использованием свечи их следует снять.
Уберите все, что рядом. Расстояние от свечи до других объектов должно быть не менее 30 см, а до других свечей – не менее 10 см.