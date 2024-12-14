«По поводу сокращений в Эстонском национальном телерадиовещании ведущие отметили, что деятельность ERR регулируется специальным законом, где прописаны его основные цели. К этим целям не относится поддержка развлекательных порталов, таких как Menu или Jupiter. Туда не входит и погоня за какими-то зрительскими или читательскими цифрами», - сказал Хыбемяги.

«Насколько я знаком с этой организацией, она напоминает средневековую Германию, состоящую из отдельных княжеств, независимых и упрямых, которыми руководят люди с очень высокой самооценкой. Руководитель ERR Эрик Роозе - человек с предпринимательским мышлением и опытом работы в частном секторе, но на самом деле всю игру там контролируют несколько человек, которые защищают свою территорию, как львы. Если кто-то осмелится что-то у них забрать, то на следующий день все население Эстонии узнает, что программа Välispanoraam теперь на пять минут короче, потому что на это больше нет денег», - сказал Хыбемяги.