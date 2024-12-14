Норвегия построит самый длинный и глубокий подводный автомобильный туннель в мире

На юго-западном побережье Норвегии возле Ставангера планируется построить туннель, который соединит коммуны Рандаберг и Букн. После завершения строительства четырёхполосный туннель станет самым длинным и глубоким подводным автомобильным туннелем в мире, сообщает The Times.

На его прохождение потребуется 35 минут. Для пассажиров туннель, идущий местами на глубине до 396 метров под водой, позволит сэкономить до 11 часов пути. Сейчас, чтобы добраться из одного пункта в другой, приходится преодолевать более 1000 километров и семь раз пересекать фьорды на паромах.

Этот масштабный проект является частью развития прибрежного шоссе E39, которое тянется от Тронхейма до Кристиансанна. Общая стоимость работ превысит 43,2 миллиарда евро. На строительство туннеля выделено более 1,9 миллиарда евро - 40 процентов этой суммы покроют налогоплательщики, а оставшуюся часть планируется компенсировать за счет платы за проезд. По текущим оценкам, проезд по туннелю будет стоить 36 евро за транспортное средство.

#Norway building world’s longest,deepest undersea road #tunnel

Record-breaking Rogfast project to connect Randaberg & Bokn,separated by 16-mile wide body of water. It will have a 4-lane dual tunnel design, with a maximum depth of 1,300 ft and length of 16.5 miles. pic.twitter.com/ZeVvsgd3HP — Hans Solo (@ thandojo ) December 13, 2024

По словам руководителя проекта Оддвара Каармо, строительство туннеля необходимо, поскольку паромы часто опаздывают из-за плохих погодных условий. «Порт Мортавика довольно открытый, и зимой паромам иногда приходится заходить в другие порты», - пояснил Каармо.

Туннель планируется завершить к 2033 году.

«Когда туннель будет готов, нам больше не придется надеяться на хорошую погоду, чтобы дороги оставались открытыми. Примерно через полгода после последнего бурения и взрывных работ мы должны будем сдать проект, поэтому предстоит много работы одновременно. Это скорее вопрос логистики, чем строительства, - отметил он.