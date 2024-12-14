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В Таллинне может появиться школа с углубленным изучением испанского языка

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Margus Ansu

Уже в ближайшем будущем некоторые школы Таллинна могут предоставить ученикам возможность углубленно изучать испанский язык.

На прошедшей неделе возможность открытия испанского языкового направления обсуждали посол Испании в Эстонии Гильермо Корраль, советник по образованию посольства Испании в Польше Хосе Аурелио Льянеcа Вильянуэв, вице-мэр Таллинна Алексей ЯшинЭэсти 200») и представители Министерства образования и науки.

Заместитель главы испанского посольства в Таллинне Николас Мерино Кубильо отметил, что за последние годы отношения между Испанией и Эстонией укрепились. В частности, всё больше эстонцев путешествует в Испанию или приобретает второй дом на испанском побережье.

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