В Таллинне может появиться школа с углубленным изучением испанского языка

На прошедшей неделе возможность открытия испанского языкового направления обсуждали посол Испании в Эстонии Гильермо Корраль, советник по образованию посольства Испании в Польше Хосе Аурелио Льянеcа Вильянуэв, вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») и представители Министерства образования и науки.

Заместитель главы испанского посольства в Таллинне Николас Мерино Кубильо отметил, что за последние годы отношения между Испанией и Эстонией укрепились. В частности, всё больше эстонцев путешествует в Испанию или приобретает второй дом на испанском побережье.