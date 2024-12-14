Уже в ближайшем будущем некоторые школы Таллинна могут предоставить ученикам возможность углубленно изучать испанский язык.
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В Таллинне может появиться школа с углубленным изучением испанского языка
На прошедшей неделе возможность открытия испанского языкового направления обсуждали посол Испании в Эстонии Гильермо Корраль, советник по образованию посольства Испании в Польше Хосе Аурелио Льянеcа Вильянуэв, вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») и представители Министерства образования и науки.