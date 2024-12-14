Вызвавшие аварийную ситуацию на дороге лесные жители остались неизвестными

В 5:54 утра в деревне Хяльвати волости Ляэнеранна, навстречу грузовику на дорогу выбежали лесные животные. Чтобы избежать столкновения, водитель развернул транспортное средство поперек шоссе. Люди, животные и автомобиль не пострадали, но, чтобы вернуть грузовик на дорогу, потребовалась помощь.