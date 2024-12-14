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Вызвавшие аварийную ситуацию на дороге лесные жители остались неизвестными

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Лось у дороги. Иллюстративное фото.
Лось у дороги. Иллюстративное фото. Фото: Andrus Eesmaa / Järva Teataja.

Ранним утром в пятницу выбежавшие на дорогу дикие животные стали причиной ДТП в Ляэнеранна, сообщает Pärnu Postimees. К счастью, все участники происшествия отделались испугом.

В 5:54 утра в деревне Хяльвати волости Ляэнеранна, навстречу грузовику на дорогу выбежали лесные животные. Чтобы избежать столкновения, водитель развернул транспортное средство поперек шоссе. Люди, животные и автомобиль не пострадали, но, чтобы вернуть грузовик на дорогу, потребовалась помощь.

С помощью эвакуатора подоспевшие спасатели вернули грузовик на дорогу, после чего он смог продолжить движение.

Однако представитель Спасательного департамента отметил, что вид животных, выбежавших на дорогу, установить не удалось.

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