Ранним утром в пятницу выбежавшие на дорогу дикие животные стали причиной ДТП в Ляэнеранна, сообщает Pärnu Postimees. К счастью, все участники происшествия отделались испугом.
Вызвавшие аварийную ситуацию на дороге лесные жители остались неизвестными
В 5:54 утра в деревне Хяльвати волости Ляэнеранна, навстречу грузовику на дорогу выбежали лесные животные. Чтобы избежать столкновения, водитель развернул транспортное средство поперек шоссе. Люди, животные и автомобиль не пострадали, но, чтобы вернуть грузовик на дорогу, потребовалась помощь.
С помощью эвакуатора подоспевшие спасатели вернули грузовик на дорогу, после чего он смог продолжить движение.
Однако представитель Спасательного департамента отметил, что вид животных, выбежавших на дорогу, установить не удалось.